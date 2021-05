Rudi Garcia annuncia l’addio al Lione: “E’ stata la mia ultima partita qui”

L'OL perde col Nizza e fallisce clamorosamente l'obiettivo Champions. L'ex romanista saluta

Dopo Claudio Ranieri, un altro ex allenatore della Roma lascia la panchina al termine della stagione. Si tratta di Rudi Garcia, che al termine della sconfitta interna del suo Lione contro il Nizza (2-3), risultato che ha impedito all'OL di qualificarsi alla prossima Champions League, ha annunciato il suo addio: "Siamo molto delusi, è uno scenario da incubo. Questa è stata la mia ultima partita alla guida del Lione. Mi sarebbe piaciuto lasciare il club in Champions, ma l'avventura finisce qui". Il Lione ha subìto il sorpasso in classifica del Monaco proprio all'ultima giornata.