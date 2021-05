Roy Hodgson si ritira, Mourinho: “Una leggenda, mancherai a tutto il calcio”

Il manager inglese del Crystal Palace dice stop al calcio, il nuovo allenatore della Roma lo celebra: "Un onore dividere il campo con te"

Roy Hodgson dice basta. Dopp 45 anni il manager inglese ha deciso di ritirarsi, lasciando a fine stagione il Crystal Palace ma anche il calcio in panchina. Una figura che rimarrà nella storia dell'Inghilterra e non solo, a cui anche José Mourinho ha reso omaggio. "È stato un piacere e un onore dividere la linea di confine (tra le panchine, ndc)con una leggenda come Mr. Roy Hodgson. Congratulazioni per la tua carriera meravigliosa, un gentiluomo genuino che mancherà davvero a tutti nel calcio", ha scritto Mourinho su Instagram. L'ex allenatore, tra le altre, dell'Udinese dice stop all'età di 73 anni: "È una decisione che non ho preso dall'oggi al domani, è da molto tempo che ci sto pensando. Gli addii non sono il mio forte, ma dopo aver allenato per circa 45 anni ho capito che questo è il momento giusto per allontanarmi dal calcio ai massimi livelli, quindi le nostre ultime due partite saranno le mie ultime come allenatore del Crystal Palace".