Rottura con EA Sports, i giallorossi su FIFA21 diventano ‘Roma FC’

L’AS Roma perde il nome e lo stemma. Quantomeno nel calcio virtuale. La Electronic Arts ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale l’interruzione della partnership con la Roma, che su FIFA21 diventerà ‘Roma FC‘ e sarà giocabile con stemma e uniformi totalmente personalizzati. Cambierà anche il nome dell’impianto casalingo, lo Stadion Olympik, che sarà la casa del Roma FC. Una mutazione simile a quella a cui è andata incontro la Juventus qualche mese fa. I bianconeri infatti saranno giocabili con il nome di Piemonte FC sui prodotti targati EA, mentre invece hanno mantenuto la loro identità con la Konami, l’altro gigante calcistico del gaming a livello mondiale.

Di seguito il comunicato della sull’interruzione della partnership con la Roma:

In EA SPORTS FIFA 21, l’AS Roma diventerà Roma FC, giocabile e dotata di stemma ed uniformi personalizzati nelle modalità Calcio d’Inizio, Carriera, EA SPORTS FIFA Ultimate Team e VOLTA FOOTBALL. La Roma FC competerà nello Stadion Olympik.

La Roma FC disporrà degli autentici calciatori del mondo reale, e delle rispettive somiglianze, in EA SPORTS FIFA 21 ed in EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Team. L’Intesa dei giocatori all’interno di EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Team non sarà influenzata da questi cambiamenti.

Ci teniamo a ringraziare tutte le persone dell’AS Roma per questi anni di collaborazione come Official Sports Video Gaming partner del club.