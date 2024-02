Rotterdam, cambia la descrizione della città su Wikipedia: “Perde spesso con la Roma”

Nelle righe introduttive un utente ha aggiunto un chiaro riferimento alle sfide tra i giallorossi e il Feyenoord, ricordando in modo ironico un coro di moda tra i sostenitori: "La Roma si e il Feye no"

Redazione 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 12:39)

L'entusiasmo per la vittoria della Roma e il passaggio del turno contro il Feyenoord non è ancora calato e sul web si cercano vari metodi per punzecchiare ancora i tifosi olandesi. Sul noto portale d'informazione Wikipedia, infatti, un utente ha avuto la trovata di modificare la descrizione della città di Rotterdam inserendo un chiaro riferimento al match disputato giovedì. Il sito consente agli utenti di essere anche dei produttori di notizie e non è la prima volta che si utilizza questo strumento in modo ironico. La descrizione è tornata l'originale qualche minuto dopo. Ecco quanto stava scritto nelle righe introduttive alla città olandese.

"È la seconda città per popolazione dei Paesi Bassi dopo la capitale Amsterdam e con L'Aia costituisce l'11ª area urbana per popolazione dell'Unione europea. Ha il più grande porto d'Europa, nonché 11º al mondo: l'Europoort.[3] La sua posizione nei pressi del grande delta del Reno, della Mosa e della Schelda le è valso il nome di "Porta d'Europa".[4] SQUADRA DI CALCIO PRINCIPALE FEYENOORD ma perde spesso con la AS ROMA e i tifosi della Roma cantano: “la Roma si e il Feye No”.

