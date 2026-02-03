Rosi: “La Roma di Udine ha deluso un po’, ma non è semplice col doppio impegno”

La Roma si ferma in casa dell'Udinese e perde terreno rispetto a Napoli e Juve, nel mese in cui sono in programma entrambi gli scontri diretti. Della sconfitta per 1-0 e di una prestazione opaca in campo della squadra di Gasperini ha parlato Aleandro Rosi, ex giocatore giallorosso, ai microfoni di 'Radio Radio': "Una partita non bellissima, a parte il risultato. La Roma ha deluso un po’, anche un pareggio muove la classifica. Non è stata la solita Roma ma non è facile con gli impegni infrasettimanali, giocatori che devono inserirsi nel metodo di Gasperini e non è facile. Giovani italiani poco utilizzati in Serie A? Io ho esordito giovanissimo, a 18 anni ho giocato tante partite anche con la Roma e con Spalletti. Camarda lo avrei tenuto al Milan, buttandolo dentro. Se penso che Totti ha esordito a 16 anni facendo la sua carriera, non vedo perché non lo possa fare Camarda. Ovviamente non sarà mai come Totti, ma è la mentalità che è sbagliata. Poi gli stadi sono vecchi, non si gioca per strada. In Marocco c’è fame, in Brasile c’è fame, l’Italia è piatta, non ci sono strutture. I ragazzi giocano sul sintetico, coi vestiti puliti. Non c’è coraggio e Gasperini invece ce l’ha, vedi con Arena. Bisogna buttarli dentro, le risorse sono queste visto che soldi non ce ne sono".