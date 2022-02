Rosella Sensi: “Sto con Mourinho, ora può capire. Il silenzio non sempre è d’oro”

L'ex presidentessa giallorossa sul suo profilo Instagram: "Io e papà ne abbiamo viste e vissute tante"

Rosella Sensi ha commentato sul suo profilo Instagram la partita tra Roma e Genoa. L'ex presidentessa della Roma ha mostrato tutta la sua frustrazione per il gol annullato a Nicolò Zaniolo negli ultimi istanti di gara, parlando direttamente anche a Mourinho: "Da fuori può sembrare esagerato, ma quando ci sei dentro capisci tutto. E non è piacevole. Josè Mourinho lo sta vivendo sulla sua pelle, e gli sono vicina perché ci sono passata prima di lui”. Comincia così il post della Sensi che ha poi proseguito parlando di Var e dei torti subiti durante la sua presidenza: "Con o senza Var, infatti, la Roma è stata spesso penalizzata. Forse se lo ricorda il mister quando era sulla panchina dell’Inter e ci furono episodi poco chiari. Con papà ne abbiamo viste e vissute tante: dalla rimessa di Aldair al rigore su Gautieri a Torino passando per quella rincorsa smorzata sull’Inter. Protestavamo, con forza. Perché il silenzio non sempre è d’oro. E anche questo Mourinho lo sa bene. Gli consiglio di tenere duro, perché vincere a Roma è bello anche per questo".