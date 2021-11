Rosella Sensi: “Roma penalizzata dall’arbitraggio, merita qualche punto in più”

L'ex presidente della Roma ha parlato della questione Spalletti-Totti e dei torti arbitrali dell'ultima partita di campionato contro i rossoneri

Che idea si è fatta della questione Totti-Spalletti? In quel periodo non facevo più parte della società. Personalmente non avrei mai mandato via Totti da Trigoria e penso che chi aveva la gestione della società avrebbe dovuto tutelare maggiormente Totti, che era il capitano della Roma un simbolo per tutti.