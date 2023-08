Rosella Sensi ricorda la presentazione del 2000 all’Olimpico: “Indimenticabile”

Ci sono momenti che danno il via a pagine di storia. È il caso del 3 agosto del 2000, data in cui la Roma di Franco Sensi presentava allo stadio Olimpico la rosa ufficiale che, al termine della stagione, sarebbe diventata Campione d'Italia. Rosella Sensi, tramite i propri account sui social, ha voluto ricordare quella splendida serata: "Il 3 agosto del 2000 c'erano quindicimila persone all'Olimpico. Non si giocava nessuna partita, non c'erano concerti. Papà era orgoglioso di far vedere ai tifosi Emerson, Samuel, Zebina, Guigou e Balbo. La curva li ha salutati e sperava nello scudetto, come tutti noi. Papà aveva costruito una Roma che era diventata il suo orgoglio, è stata una giornata indimenticabile per la nostra famiglia. E ricordo sorridente e fiero per aver regalato un sogno unico alla sua gente è un'emozione che conservo nel cuore".