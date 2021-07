Rosella Sensi: “Mourinho professionista unico. Spalletti? Su Totti inopportuno”

L'ex proprietaria della Roma commenta l'arrivo in panchina dello Special One e le salaci battute dell'allenatore toscano, sua vecchia conoscenza: "Se è permaloso? Non ve lo dico..."

Redazione

Rosella Sensi torna a parlare di Roma. L'ex proprietaria della società giallorossa è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss e ha commentato l'imminente arrivo di José Mourinho. "E’ un grande allenatore. Mi ha fatto soffrire quando era su altre panchine. Un professionista unico, sa fare la differenza non solo nell’immediato ma anche nel lungo termine". La Sensi ha poi risposto a una domanda sulla conferenza partenopea di Luciano Spalletti, sua vecchia conoscenza, e sulle sue allusioni al caso Totti: "Lo conosco bene, se sarà lo stesso che abbiamo avuto noi sono certa che potrà fare molto bene. Una battutina inopportuna su Totti l’ha fatta, non voglio fare polemica ma la battuta era evidentemente rivolta a Francesco non a chi ha scritto la serie. Sono cose che dovrebbero essere chiuse. Chiudiamola qui, sulla fiction non c’è stata pacatezza da parte del mister. Se Spalletti è permaloso? Non ve lo dico…"