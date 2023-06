Rosella Sensi: “Le sanzioni della Uefa sono un affronto alla Roma. È uno schifo”

Arrivano le prime dichiarazioni importanti dopo la batosta della Uefa che ha deciso di colpire la Roma e José Mourinho dopo la finalissima di Europa League persa contro il Siviglia. A parlare, è l'ex presidente giallorossa, Rosella Sensi, che, tramite i social e senza mezzi termini, si scaglia contro la decisione da parte del principale organo del calcio europeo: "Pensavo di averle viste tutte, o almeno tante. E invece continuo a stupirmi, a provare rabbia e tristezza. Forse anche più di quanta ne ho provata a Budapest un mese fa. Le decisioni dell’Uefa che hanno colpito duramente i tifosi e Mourinho suonano come l’ennesimo affronto nei confronti della Roma e di tutto il calcio italiano. Come se non bastassero gli evidenti errori di Taylor - che sono costati un trofeo europeo con il silenzio delle istituzioni calcistiche - oggi sono arrivate squalifiche e multe all’indirizzo di chi quel danno l’ha subito più di tutti. Uno schifo che non meritiamo, così come non meritano di essere cacciati da casa loro quei 6mila tifosi che non potranno assistere alla prima partita europea all’Olimpico".