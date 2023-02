Rosella Sensi: “La Roma ha dato tanto a Zaniolo, doveva essere riconoscente”

L'ex presidentessa giallorossa aggiunge: "Io credo che il ragazzo non abbia capito quanto la Roma e i suoi tifosi gli abbiano dato per la sua crescita"

Rosella Sensi , ex presidentessa della Roma , verrà premiata oggi presso il salone del CONI durante l'evento dedicato ad Andrea Fortunato, ex calciatore di Genoa e Juventus stroncato dalla leucemia a soli 24 anni. Si è soffermata anche sul caso Zaniolo e sulla situazione dei giallorossi. Ecco le parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Cosa ne pensa di ciò che è stato detto sulla vicenda Zaniolo? "Oggi non mi piace parlare di Zaniolo... Io credo che il ragazzo non abbia capito quanto la Roma e i suoi tifosi gli abbiano dato per la sua crescita, durante gli infortuni. Bisogna essere riconoscenti nella vita, è una cosa molto importante anche per il percorso di crescita del ragazzo stesso".