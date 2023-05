Rosella Sensi: “Grazie ai Friedkin perchè stanno costruendo con lungimiranza”

Al termine del match della Roma Femminile contro l'Inter, anche la storica presidentessa giallorossa ha voluto complimentarsi con il lavoro svolto dalla nuova dirigenza: "Incrociamo le dita per tutto"

Presente anche Rosella Sensi al "Tre Fontane" per il match tricolore della Roma Femminile contro l' Inter . La storica presidentessa giallorossa, intervenuta ai microfoni di La7, ha prima voluto omaggiare, giustamente, la grande stagione fatta dalle ragazze di mister Spugna e poi ha detto la sua su ciò che riguarda la guida societaria dei giallorossi. Ecco le sue parole:

“È una soddisfazione essere qua, hanno chiuso in bellezza. È un percorso meritato da parte delle ragazze, sono contenta come tifosa per questo lavoro che è stato fatto”.