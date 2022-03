Rosella Sensi fa gli auguri a Bruno Conti: “Definizione di campione e amico”

L'ex presidente ha mandato un messaggio emozionante alla leggenda giallorossa: "Hai fatto sempre le fortune della Roma e non ti sei mai tirato indietro"

Oggi compie 67 anni una vera e propria leggenda della Roma, Bruno Conti. Fuoriclasse in campo e fuori, capace di incantare col pallone tra i piedi, in giallorosso come in Azzurro con due trofei storici da assoluto protagonista come lo scudetto e il Mondiale. E poi icona e riferimento anche per il settore giovanile. Per fare gli auguri a 'Marazico', l'ex presidente Rosella Sensi gli ha scritto un bel messaggio su Instagram: "La definizione di campione. Dentro e fuori del campo. Ma anche quella di amico, che era sempre presente. Soprattutto nei momenti difficili, senza mai tirarsi indietro. Ho avuto l’onore di lavorare al tuo fianco dopo averti ammirato da calciatore. Quando hai vinto lo scudetto, quando hai alzato quella Coppa del Mondo, quando hai dato l’addio al calcio facendo piangere tutta la città. Hai fatto sempre le fortune della nostra Roma scoprendo giovani talenti. Tanti auguri Bruno Conti".