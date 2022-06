Rosella Sensi: “Con noi Totti non avrebbe mai lasciato la Roma”

C'è anche Rosella Sensi tra gli ospiti del Grand Hotel di Rimini, dove questa sera si inaugura l'apertura ufficiale del calciomercato estivo. L'ex presidente della Roma è salita sul palco e ha parlato della vittoria della Conference, ma non solo: “Ero a Tirana e ho provato tanta emozione, già dalla notte prima non ho dormito. Erano 11 anni che non vedevo la Roma dallo stadio. Ringrazio il presidente Friedkin che mi ha dato questa opportunità. Abbiamo festeggiato con entusiasmo e in mezzo alle persone, condividere certe emozioni coi tifosi è stata una cosa bellissima”. Come riportato da 'tuttomercatoweb.com', Rosella Sensi ha parlato anche di Totti e dell'ormai storica offerta del Real Madrid: “Ogni tanto sento ancora Florentino Perez… Chiese Francesco a mio padre, era l’11 settembre. Mio padre gli disse: ‘È una barzelletta?’ Poi l’ha richiesto tante altre volte, ma noi abbiamo sempre risposto che con la famiglia Sensi Totti non avrebbe mai lasciato la Roma”.