Rosella Sensi celebra il 22 luglio: “Da quel giorno è cambiata la nostra esistenza”

Ieri oltre 4000 romanisti hanno festeggiato i 96 anni del club per le vie della Capitale. Rosella Sensi con un bellissimo post su Instagram ha ricordato la data di nascita della Roma. Queste le sue parole: "22 luglio 1927. Pensateci bene: da quel giorno non è solo cambiata la storia, è cambiata l’esistenza di tutti noi. Quel giorno è nata l’As Roma, quel giorno questa splendida capitale ha avuto una squadra che portasse il suo nome. Tra i fondatori c’era anche mio nonno Silvio. Oggi festeggiamo 96 anni da quel giorno bellissimo. La citta si è colorata a festa per onorare la vittoria più grande: essere romanisti. Auguri a tutti i tifosi e a tutti coloro che hanno onorato questa maglia e questa squadra".