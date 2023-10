Rosella Sensi: “Bisogna stare dalla parte del mister sempre, non solo oggi”

"In questi giorni ho letto tante cattiverie. - scrive Rosella Sensi, ex presidente giallorosso, commentando la vittoria della Roma su Instagram - E ogni volta mi dicevo: ma è pensabile oggi una Roma senza Mourinho? C'è chi già condannava un allenatore e una squadra che 4 mesi fa, senza ingiustizie, avrebbe scritto la storia. Anzi, l’ha scritta comunque. Oggi è facile stare dalla parte del mister con una vittoria del genere. Ma bisognerà farlo anche di fronte a possibili sconfitte. La Roma è di chi soffre, la Roma è di chi sta vicino alla squadra, la Roma è un sentimento che si vive ogni giorno".

