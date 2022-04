Romano (agente Domenico Tedesco): “Contatti con la Roma qualche anno fa”

Il procuratore dell'allenatore dei tedeschi, prossimi avversari della squadra di Gasperini, ha parlato dell'interesse dei giallorossi nei confronti del suo assistito nelle stagioni passate

Francesco Romano, agente dell'allenatore del Lipsia, Domenico Tedesco, prossimo avversario dell'Atalanta in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky rivelando la passione dell'italo-tedesco per il suo paese d'origine, ma anche interessi mostrati da club di Serie A nei suoi confronti negli anni passati: "La sua impronta si vede, sono contento che l'Italia possa conoscerlo meglio in occasione di questa sfida. Unisce la passione italiana ad una meticolosità tedesca, avrà sicuramente preparato la sfida nel migliore dei modi. Futuro in Serie A? È una sua ambizione, ne abbiamo parlato: ha l'Italia nel cuore e il suo interesse di confrontarsi con il campionato italiano è forte. Magari grazie al Lipsia potrebbe ambire a qualche panchina di prestigio in Italia. Ammira molto Gasperini. Genoa? Non entrerei nel merito di cose che non sono andate in porto. Le genovesi? In precedenza c'era stato un contatto anche con la Roma, qualche anno fa".