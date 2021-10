Romania-Armenia: Mkhitaryan parte titolare

L'attaccante giallorosso giocherà al centro dell'attacco della squadra allenata da Caparros

Ancora una volta una partenza da titolare per Henrikh Mkhitaryan con la nazionale del suo Paese. Questa sera l'Armenia di Micki affronterà alla National Arena di Bucarest la Romania, in una gara valida per la settima giornata delle qualificazioni ai mondiali in Qatar che sarà diretta dall'arbitro italiano Orsato. In classifica Mkhitaryan e compagni si trovano al terzo posto con 12 punti nel gruppo J, a pari merito con la Macedonia del Nord.