Zubiria: “Siamo sicuri che Kumbulla farà una grande carriera qui”

Manolo Zubiria, Chief Global Sporting Officer della Roma, presenta il primo acquisto dell’era Friedkin: Marash Kumbulla. Di seguito le dichiarazioni del dirigente giallorosso: “Non credo ci siano bisogno di presentazioni, visto che domenica scorsa ha fatto una gran partita fin dall’inizio contro la Juventus. Siamo orgogliosi di presentarlo e siamo fiduciosi che Kumbulla faccia qui una buona carriera di crescita. Era uno dei nostri principali obiettivi e siamo contenti di averlo raggiunto”.

Cosa vi ha colpito così tanto di Kumbulla da investirci una cifra così importante per un difensore di venti anni?

Kumbulla ha fatto una stagione molto importante lo scorso anno con il Verona in Serie A. Ha dimostrato già da domenica scorsa le sue caratteristiche: il suo investimento è in linea con gli obiettivi del nostro club.