Roma-Zorya, Zaniolo eletto come man of the match

Un gol e un assist ma non solo, tante occasioni create e reti sfiorate, questa la partita del numero 22 giallorosso

Ieri la Roma ha compiuto la sua missione: battere lo Zorya e qualificarsi per il turno successivo di Conference League. Ancora da stabilire se da seconda o prima (dipenderà anche dal Bodo/Glimt che ora guida la classifica). Sui canali social giallorossi Zaniolo è stato eletto man of the match grazie alla sua splendida prestazione: un gol e un assist ma non solo, tante occasioni create e reti sfiorate. All'unisono, i tifosi non hanno potuto non premiarlo.