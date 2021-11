Roma-Zorya, le formazioni ufficiali di Mourinho e Skrypnyk

Mourinho schiera la formazione migliore per provare a battere gli ucraini e centrare la qualificazione

La Roma torna in campo dopo la bella vittoria di Genova e sfida lo Zorya Luhansk per provare a centrale la qualificazione al prossimo turno. Il primo posto è possibile solo in caso di passo falso del Bodo, ma i giallorossi sperano di arrivare all'ultima giornata con il passaggio del turno già in tasca. Per questo, Mourinho giocherà il match di stasera con il suo undici migliore. Il ritorno dal primo minuto di Smalling, annunciato ieri dal portoghese, è la novità principale. Nessuna novità invece nel modulo, che sarà ancora una volta il 3-4-2-1. Vina è recuperato, ma per non rischiarlo non è stato convocato. Davanti a Rui Patricio, oltre all'inglese ci sono Mancini e Kumbulla. Il centrocampo è formato, da destra verso sinistra, da Karsdorp, Mkhitaryan, Veretout ed El Shaarawy. In avanti sulla trequarti c'è Perez. Coppia d'attacco formata da Abraham e Zaniolo.