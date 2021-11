Roma-Zorya, la formazione di Mou: possibile difesa a 4. Tornano Zaniolo e Smalling

Anche se ancora in emergenza a centrocampo, Josè Mourinho non ha dubbi sul poker da calare in vista della sfida Conference League

A poco più di 24 ore da Roma-Zorya lo Special One in conferenza stampa svela i quattro titolarissimi di domani: “Abraham giocherà insieme a Zaniolo, Rui Patricio Veretout e Mancini”. Le parole del portoghese, lasciano ancora qualche dubbio sulla formazione che scenderà in campo all’Olimpico domani sera. Mou ringrazia la difesa a tre, ma con il ritorno di Vina, Smalling e un Mkhitaryan può permettersi di cambiare di nuovo. Da capire se già domani o a partire da domenica col Torino: “Senza tutti i terzini sinistri ci siamo dovuti adattare. La rosa non è stata costruita per giocare a tre, ma è un’opzione che dobbiamo sempre tenere pronta”. Poco turnover, dunque, in una partita che profuma di sfida diretta: la priorità adesso è quella di rimanere ancorati al Bodo Glimt per non ritrovarsi davanti a febbraio le retrocesse dell’Europa League. Mourinho potrebbe presentarsi con Rui Patricio in porta e difesa a quattro nel caso in cui Vina avesse recuperato per partire titolare. Ancora difficile capire se Ibanez potrà concedere un turno in panchina a Karsdorp che rimane comunque il più quotato sulla destra, un irremovibile Mancini al centro in coppia con Smalling (vista l’uscita malconcia di Kumbulla dall’ultima sfida in Serie A contro il Genoa). Il primo vero ballottaggio è a centrocampo (Cristante e Villar out per Covid), sicuro Veretout, con lui probabile il giovane Darboe a discapito di Diawara. Capitan Pellegrini a riposo, pronto il trio composto da Shomurodov, Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Abraham a cui non è concessa tregua. Disponibili, però, anche Carles Pérez e El Shaarawy. Dubbia la posizione del numero 22 giallorosso che sarà impiegato o sulla trequarti o come ala destra.