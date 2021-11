Roma, Missori fa il suo esordio. Mou: “Ieri era a scuola, oggi in campo”

Dopo Afena-Gyan mourinho manda in campo un altro bel prospetto della Primavera giallorossa

Dopo Afena-Gyan, Mourinho fa esordire un altro bel prospetto della Primavera della Roma: Filippo Missori. Il classe 2004 ha sostituito Mkhitaryan all'80' della sfida contro lo Zorya. Il giovane terzino, dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili giallorosse nelle quali ha vinto due scudetti (U15 e U17), mette a referto la sua prima presenza europea senza aver ancora giocato in Serie A, come successe a Zaniolo nella stagione 2017/18 quando fu schierato titolare da Di Francesco al Bernabeu contro il Real Madrid. Mourinho ha voluto premiarlo regalandogli il pallone della sua prima in giallorosso: "Ha 17 anni ed è alla prima partita con la sua matta Roma. Non è solo una partita con la Roma ma con la sua amata Roma. Ieri pomeriggio sono andato a scuola e l'ho trovato lì con gli altri ragazzini e oggi gioca nella prima squadra", le parole nel post partita dello Special One. Un'altra statistica da sottolineare è che Missori è il primo calciatore nato a partire dal 2004 a giocare un match in una competizioni UEFA con una squadra italiana.