Roma, Zappacosta rinvia il rientro: il terzino in vacanza a Cortina – FOTO

La Roma è tornata ad allenarsi sul campo del Fulvio Bernardini di Trigoria dopo la sosta. I giallorossi guidati da Fonseca hanno iniziato a preparare la sfida di domenica contro il Torino, la prima del 2020. Chi non era presente è Davide Zappacosta. Il terzino giallorosso prosegue il suo periodo di vacanze, trascorrendo le sue giornate con la propria compagna, Camilla Morelli. Questa mattina, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram, i due erano a Cortina D’Ampezzo. Zappacosta, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro, ha lavorato a Trigoria in questi giorni e da ieri è a Cortina dove rimarrà fino al 2 gennaio, seguendo comunque un suo percorso di lavoro.