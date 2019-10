Roma, Zappacosta dimesso da Villa Stuart dopo l’intervento al ginocchio

Davide Zappacosta è stato dimesso da Villa Stuart. Venerdì scorso il brutto infortunio, subito la diagnosi e l’intervento chirurgico a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In questi giorni l’esterno giallorosso si è già rimesso in piedi, mostrando a tutti la sua grande voglia di tornare subito in campo. Nella tarda mattinata Zappacosta è lasciato la nota clinica da un’uscita secondaria e si appresta a iniziare il lungo periodo di riabilitazione per tornare a disposizione di Fonseca il prima possibile.