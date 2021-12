Roma, Zaniolo supera il test fisico: sarà a disposizione per l’Atalanta

Ieri Mourinho lo aveva definito "in dubbio" per il big match di sabato. Tornerà in avanti con Abraham

Nicolo Zaniolo sta bene e potrà scendere in campo contro l'Atalanta, nel big match di sabato prossimo in programma a Bergamo. È il responso dello staff medico della Roma, che oggi a Trigoria ha valutato le condizioni del giocatore dopo il problema all'adduttore destro avuto in Bulgaria giovedì scorso, fa sapere Sky Sport. Ieri Zaniolo si era allenato a parte dopo il match con lo Spezia sul prato dell'Olimpico, ma Mourinho non si era sbilanciato sul recupero: "Non lo so, ha un affaticamento. Lo vedremo" ha detto lo Special One. In avanti contro la Dea non avrà Felix (espulso ieri nel finale), ma avrà il 22 che potrà essere schierato dall'inizio insieme ad Abraham. Una buona notizia, in attesa di novità da Smalling, che potrebbe fermarsi per la terza volta in stagione.