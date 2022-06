Roma, Zaniolo si allena senza sosta in attesa del ritiro: “Buon weekend a tutti”

Manca sempre di meno al ritiro pre stagionale della Roma. Il raduno a Trigoria è previsto il 5 luglio, il primo step saranno le visite di idoneità (il 4), poi gli allenamenti. Nicolò Zaniolo nonostante sia in vacanza non ha mai smesso di allenarsi. Anche oggi ha pubblicato due foto su Instagram: "Buon weekend a tutti. Allenamento finito". In attesa di scoprire il suo futuro, il 22 giallorosso è già al lavoro per farsi trovare pronto da Mourinho. L'inizio del campionato sarà anticipato quest'anno ed è importante farsi trovare in forma.