Roma, Zaniolo si allena in gruppo: influenza superata. Ci sarà contro lo Spezia

L'esterno giallorosso è tornato ad allenarsi con i compagni in vista del prossimo match di campionato contro la formazione ligure

Buone notizie per José Mourinho: Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo. Superata dunque l'influenza intestinale che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nell'ultimo match di campionato contro la Fiorentina. Il 22 giallorosso partirà regolarmente con i compagni per la trasferta "di casa sua" contro lo Spezia che l'anno scorso lo aveva visto protagonista di un calcio di rigore conquistato all'ultimo minuto del match, trasformato poi da Abraham.