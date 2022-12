Roma, Zaniolo saluta il 2022 ricordando la festa per la Conference League

Un 2022 tra alti e bassi quello della Roma che tra 4 giorni ritornerà in campo per affrontare il Bologna nella prima giornata post Mondiale in Qatar. Tanti i giocatori che in queste ore stanno salutando sui social l'anno (quasi) passato, tra questi Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae a bordo del pullman scoperto dello scorso 26 maggio dopo la vittoria della Conference League a Tirana, il punto più alto dell'annata giallorossa.