Roma, Zaniolo risponde alle domande dei tifosi: alle 15 in diretta su Instagram

In questi giorni difficili per tutto il mondo, il calcio italiano non fa eccezione. I giocatori sono fermi, in casa, in attesa di scoprire quando e se sarà possibile riprendere il campionato. Molti ne hanno approfittato per incontrare i tifosi sui social e non solo, regalando qualche minuto di svago. Oggi sarà il turno di Nicolò Zaniolo, che alle 15 sarà in diretta sul profilo Instagram ufficiale della Roma. Il club giallorosso darà quindi l’occasione ai tifosi romanisti di fare le proprie domande al classe ’99, alle prese con il recupero dall’infortunio al crociato, con le porte inaspettatamente aperte a un possibile ritorno in campo in questa stagione in caso di slittamento all’estate.