Roma, Zaniolo punta il rientro: “Mai fermarsi e tornare a splendere” – FOTO

Zaniolo torna a Trigoria, insieme al resto della Roma, in vista di una possibile ripresa del campionato. Nella giornata di oggi il talento giallorosso ha continuato il programma individuale di recupero per farsi trovare pronto, semmai servirà, per la conclusione della stagione 2019/2020, sbaragliata dal coronavirus. L’obiettivo del numero 22 è chiaro, dopo la rottura del crociato rimediata a gennaio all’Olimpico contro la Juventus, e ancora una volta ha voluto ribadirlo sui social. E’ così che con la foto postata sul suo profilo Instagram, Zaniolo porta i tifosi della Roma nel centro sportivo Fulvio Bernardini dopo il lungo stop di due mesi. “Mai fermarsi e tornare a splendere”, questa la sua didascalia, nella speranza di poter tornare ad affascinare il pubblico romanista.