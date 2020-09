Roma, Zaniolo parte per Innsbruck: domani l’operazione al crociato – FOTO – VIDEO

Nicolò Zaniolo è partito con un volo privato alla volta di Innsbruck, dove incontrerà il professor Christian Fink per l’intervento chirurgico dopo la lesione del crociato rimediata in Nazionale, nella gara di Nations League contro l’Olanda. L’aereo è decollato dall’aeroporto di Ciampino. Il numero 22 giallorosso, arrivato alle 17 assieme alla fidanzata Sara Scaperrotta e al medico della Roma Massimo Manara, verrà operato in Austria nella giornata di domani. Il chirurgo è lo stesso degli juventini Chiellini e Demiral, anche loro tornati a giocare dopo un infortunio al legamento crociato.