Roma, Zaniolo non è tra i convocati per Bodo. Out anche Veretout

Il numero 22 resterà a Trigoria e proverà a recuperare per la Salernitana. Aveva già saltato la sfida del girone in Norvegia

Non è una sorpresa ma ore è ufficiale: Nicolò Zaniolo non partirà per Bodo e salterà quindi l'andata dei quarti di finale di Conference. Il numero 22 non risulta tra i convocati di Mourinho e resterà a Trigoria per provare a recuperare in vista della sfida di domenica con la Salernitana. Zaniolo non avrebbe ancora smaltito il problema muscolare ai flessori ma sarebbe comunque partito dalla panchina in Norvegia visto il campo sintetico non proprio adatto a chi ha subito due interventi ai crociati. Out anche Veretout mentre c'è Abraham che ha smaltito il problema alla spalla rimediato a Marassi.