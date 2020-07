Roma, Zaniolo non commenta le polemiche: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde” – FOTO

Giorni di polemiche, quelli che hanno coinvolto il giovane talento della Roma Nicolò Zaniolo. Dopo il diverbio con Mancini e la “ramanzina” di Paulo Fonseca nel post-Verona, il numero 22 giallorosso è stato al centro del ciclone per tutta la settimana. Sono attesi colloqui tra il suo agente, Claudio Vigorelli, e il club nella prossima settimana. Zaniolo, fino ad ora, ha deciso di optare per il silenzio, senza mai commentare quanto detto sul suo conto negli ultimi giorni. Un concetto che ha voluto spiegare sul suo profilo Instagram, caricando una storia che recita. “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”.

Anche la madre di Zaniolo, Francesca Costa, si è schierata naturalmente in difesa del figlio, lasciando ai social la parola: “Il silenzio degli innocenti”.