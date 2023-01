Roma, Zaniolo lascia la capitale e torna a La Spezia

Dopo gli eventi spiacevoli che lo hanno visto coinvolto nella serata di ieri, Zaniolo ha lasciato Roma per tornare a La Spezia. Il suo temporaneo trasferimento nella città, riporta Sky Sport, è stato concordato con Mourinho e con la società, insieme alla possibilità di non allenarsi. La decisione ha lo scopo di per permettere al giocatore di ritrovare serenità mentre si attendono notizie riguardanti il suo futuro. Le voci di mercato in queste ore hanno visto l'interessamento del Lipsia mentre si aspettano novità dal Bournemouth.