Roma, Zaniolo inarrestabile: “Si continua, senza tregua!” – FOTO

Il centrocampista giallorosso al lavoro a Trigoria nonostante i giorni liberi concessi da Fonseca. Villar lo ha punzecchiato: "Non era in campo il prossimo post?"

Nicolò Zaniolo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il centrocampista della Roma non vede l'ora di tornare in campo dopo il lungo stop per l'infortunio al legamento crociato e, nonostante i due giorni liberi concessi alla squadra da Fonseca, ha continuato anche oggi a Trigoria il proprio programma di recupero. Allenamento in palestra per il trequartista, che sui social ha mostrato una condizione fisica invidiabile e ha lanciato un chiaro messaggio: "Si continua..! Senza un giorno di tregua, senza tregua!". Un post che non è sfuggito a Gonzalo Villar, che lo ha scherzosamente preso in giro con una frecciatina: "Ma non era in campo il prossimo post?" taggando anche El Shaarawy. Zaniolo, che punta ad essere protagonista il prossimo anno quando nella Capitale sbarcherà Josè Mourinho, ha replicato con un ironico vaffa sfruttando le emoticon.