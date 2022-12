Mercato Roma, anche il Newcastle tra le pretendenti per Zaniolo

In casa Roma, oltre a Frattesi, un'altra vicenda che tiene banco è quella in merito al rinnovo di Nicolò Zaniolo. Come riportato da Radio Radio Pomeriggio, le sirene inglesi per il centrocampista della Roma sembrano suonare ancora, infatti sarebbe proprio il Newcastle l'altro club che si aggiunge alla lista degli estimatori del numero 22. Gli inglesi avrebbero messo gli occhi sul classe '99 già da prima del Mondiale in Qatar, ma ad oggi non esistono le cifre che vuole la Roma. Il contratto del giovane talento di Massa scadrà a giugno 2024 e ancora sembra non essere chiaro quale sarà l'epilogo di questa vicenda. Diversi però sono i club che si sono avvicinati nel tempo a Zaniolo tra cui il Tottenham, il Milan e la Juventus.