Roma, Zaniolo è il terzo italiano più giovane a segnare in una finale europea

Quello di stasera è il quinto gol del numero 22 in 10 gare di Conference in stagione

La Roma è in vantaggio sul Feyenoord grazie al gol di Zaniolo. Con questa marcatura il numero 22 diventa l'italiano più giovane - 22 anni e 327 giorni - a segnare in in una finale europea dopo Ciro Ferrara, autore del momentaneo 2-1 del Napoli sullo Stoccarda a 22 anni e 95 giorni nel 1989 e Alessandro Del Piero che mise la sua firma nell'ultimo atto della Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund nel 1997 a 22 anni e 200 giorni. La Conference fa bene a Nicolò che proprio di giovedì contro il Bodo ha giocato la gara migliore della sua carriera decidendo il passaggio alle semifinali con una tripletta.