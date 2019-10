Roma, Zaniolo da record: è il quinto giallorosso più giovane ad andare in doppia cifra

Nicolò Zaniolo continua a stupire tutti. Le critiche di Capello sembrano un lontano ricordo. Da quella frase in diretta Sky dell’ex tecnico giallorosso, ha messo a segno tre gol nelle ultime tre partite. A Udine ha trovato anche la prima rete lontano dall’Olimpico e come se non bastasse questo gol equivale anche alla decima marcatura con la maglia della Roma. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il 22 di Fonseca diventa dunque il quinto calciatore più giovane nella storia del club capitolino ad andare in doppia cifra all’età di 20 anni e 120 giorni. Meglio di lui in giallorosso hanno fatto solamente Totti, Amadei, Bacci e Di Benedetto.