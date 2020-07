Roma, Zaniolo celebra il suo rientro: “175 giorni dopo”

Il 12 gennaio Nicolò Zaniolo lasciava il terreno di gioco dello stadio Olimpico in lacrime e in barella, a causa della rottura del crociato. “175 giorni dopo“, come ricorda il centrocampista con un post su Instagram, eccolo di nuovo in campo. Il suo ingresso al posto di Kluivert non è bastato alla Roma per evitare la sconfitta con il Napoli, ma la notizia del rientro del classe ’99 non può che rappresentare un’iniezione di fiducia per il finale di stagione della squadra giallorossa.