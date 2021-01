Roma, Zaniolo ancora positivo al Covid-19. Lunedì un nuovo tampone

Nicolò Zaniolo è ancora positivo al Covid-19. Il talento della Roma ha effettuato un tampone ieri e stamattina ha ricevuto il referto: purtroppo ancora nessun via libera (a differenza della sorella Benedetta, che invece è negativa). Come appreso da Forzaroma.info, lunedì sarà il giorno del prossimo test per avere l’ok per tornare ad allenarsi a Trigoria. Per il momento continuerà da casa tra tapis roulant, ciclette ed esercizi con pesi e a corpo libero. Per il rientro è solo questione di tempo: a marzo il dottor Fink, il chirurgo che l’ha operato, sarà a Trigoria per l’ultimo controllo.

Stasera intanto andrà in onda la puntata di “C’è Posta per Te” con lui e mamma Francesca, in cui realizzerà un sogno di un suo grande tifoso. Per i tifosi che non vedono l’ora di rivederlo in campo, almeno una piccola “consolazione”.