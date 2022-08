Roma-Zaniolo, amore che torni. Ora Nicolò ha voglia di vincere in giallorosso

Convincersi che il Paradiso può scendere in terra. E’ questo il primo passo che Zaniolo ha fatto verso la Roma e che la Roma ha fatto verso di lui. Non serve la Juventus a Nicolò per vincere, e non servono i milioni (peraltro solo paventati) dei bianconeri alla Roma per fare mercato. Ora Zaniolo e la Roma sono di nuovo vicini dopo un’estate passata a guardarsi sospettosi, ad ascoltare tentazioni e voci. Alcune fondate, altre sospinte dal vento che voleva l’azzurro a Torino. Contro il Tottenham il numero 22 è stato tra i migliori in campo e in allenamento si è spesso dimostrato uno dei più volenterosi. Non ha segnato e non ha fatto segnare ma ha contribuito tantissimo da un punto di vista tattico agli equilibri di una squadra offensiva. Ha parlato spesso con Mourinho durante la partita, ha sudato e concesso quegli strappi che hanno permesso alla Roma di non schiacciarsi troppo. “Così ti voglio”, avrà pensato Mou. Così lo vogliamo tutti. Così lo vogliono i compagni con i quali Nicolò sta provando a ricostruire l’intesa, anche fuori. Lo dimostra il colloquio con Pellegrini andato in scena in Portogallo. Nella vita, soprattutto a quell’età, può capitare di sbagliarsi e ricominciare. E ricominciare al fianco di gente come Abraham, Dybala, Pellegrini e (forse) Wijnaldum non è poi così male.