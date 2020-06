Roma, Zaniolo a riposo e Fonseca concede il weekend libero. Oggi visita di controllo per Pau Lopez

Nicolò Zaniolo si è operato mercoledì al naso per eliminare un problema respiratorio e da lunedì tornerà ad allenarsi a Trigoria. A partire dalla prossima settimana, infatti, dovrebbe gradualmente rientrare in gruppo con il resto della squadra che godrà di un weekend libero, l’ultimo prima della ripresa. Inoltre, come riporta il portale gianlucadimarzio.com, questa mattina Pau Lopez ha sostenuto una visita di controllo in seguito alla micro frattura riportata al polso sinistro. Nessuna criticità riscontrata per lo spagnolo che prosegue il lavoro personalizzato in vista della ripartenza del campionato.