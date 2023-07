Roma, Zalewski vince la partitella e festeggia con la sua squadra: “Campioni”

Prosegue il ritiro in quel di Trigoria per la Roma di Mourinho. In attesa delle prossime partita amichevole in programma domani contro il Latina, la squadra giallorossa lavora sodo agli ordini del tecnico portoghese. Durante la sessione di allenamento odierna, c'è stata la possibilità anche di sfidarsi in una partitella di squadra. A vincere è stata la squadra di Nicola Zalewski, che sui social ha voluto festeggiare il successo insieme ai suoi compagni: "Campioni". Con lui, Dybala, Pellegrini, Boer, Pagano, Llorente e i nuovi arrivi Ndicka e Kristensen. I due difensori, seppur dopo pochi giorni, si stanno integrando alla grande nel gruppo giallorosso.