Roma, Zalewski torna in gruppo. Pellegrini ancora out e a rischio per l’Empoli

La Roma intensifica il lavoro in vista del match contro l'Empoli. Nell'allenamento mattutino svolto a Trigoria, José Mourinho ha potuto riabbracciare Nicola Zalewski. Il terzino giallorosso, che ieri ha svolto lavoro personalizzato insieme ad El Shaarawy, è tornato in campo con il resto dei compagni di squadra. Assente, invece, Lorenzo Pellegrini che dopo essere ritornato a casa dalla Nazionale per un risentimento muscolare al flessore destro, è in serio dubbio per la sfida contro i toscani. Le condizioni del capitano della Roma verranno monitorate giorno dopo giorno.