Roma, Zalewski incontra l’allenatore della Polonia al Pantheon – FOTO

L'esterno classe 2002 sta stupendo tutti e giocherà sicuramente i mondiali del 2022 con la propria nazionale

Ieri Zalewski ha dimostrato ancora una volta le sue immense qualità, dopo un inizio di stagione non semplice Mourinho ha iniziato a dargli fiducia e l'esterno è pronto per la finale di Conference League. Oggi ha incontrato l'allenatore della nazionale polacca Czeslaw Michniewicz al Pantheon che si è voluto congratulare con lui, come riportato dal giornalista Eugenio Aguilera. Il classe 2002 andrà sicuramente a giocare i mondiali in Qatar a novembre.