Roma, Zalewski: “Credo tanto nella squadra. Non è il momento di parlare di futuro”

Meno 6 giorni alla finale di Europa League. La Roma affronterà a Budapest il Siviglia, re della Coppa. Oggi a Trigoria è andato in scena il media day, giornata aperta alla stampa in cui i giocatori hanno avuto modo di rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti in zona mista. In quest'occasione ha parlato anche Zalewski, uno dei "bimbi" di Mou, protagonista della vittoria della Conference dello scorso anno. Di seguito le sue parole: