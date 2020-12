Fonseca: “La sfuriata di Friedkin è una grande bugia. Niente drammi dopo Napoli”

Cercare subito il riscatto per mettersi alle spalle la brutta sconfitta di Napoli. Questo sarà lo spirito della Roma nella sfida di domani contro lo Young Boys, match dove i giallorossi dovranno dare soprattutto un segnale di carattere vista la qualificazione ai sedicesimi già conquistata nel turno precedente. A presentare i temi della sfida Trigoria c’è stato come al solito Paulo Fonseca, accompagnato nell’occasione da Bryan Cristante. Queste parole del tecnico:

La Roma in questo periodo non gioca mai di lunedì e domenica. Ritiene la squadra penalizzata dal calendario?

Preferisco sempre avere più tempo per recuperare la squadra. Penso che le squadre che giocano normalmente in Europa League possano avere più tempo e giocare lunedì, ma non è una scusa. Abbiamo sempre ruotato i giocatori in questa fase, potrebbe essere più difficile più avanti.

Conferma la sfuriata dei Friedkin, lei che era abituato a un presidente assente?

Non è vero. Dal primo giorno che sono arrivato qui sono stato sempre con grande rispetto verso i giornalisti. Un rapporto onesto. Questa notizia è una grande bugia, non è un lavoro serio. Non posso accettarlo.

La squadra ha capito gli errori commessi a Napoli? Pensa di cambiare ancora?

Certo, come ogni volta abbiamo analizzato la partita e i calciatori hanno capito cosa non hanno fatto bene, normale che succeda così.

Ha paura che la sconfitta di Napoli abbia minato la fiducia della squadra?

No, l’importante è capire cosa non ha funzionato contro il Napoli ma senza drammi e senza depressioni. E’ qualcosa che si crea fuori, ma non voglio che entri nello spogliatoio. La squadra ha capito, è fiduciosa, non sarà questo risultato con il Napoli che altererà la fiducia. L’atmosfera è buona, non ci sono motivi per non avere fiducia.

Molti suoi colleghi allenano anche in conferenza stampa, usano le dichiarazioni pubbliche per mandare messaggi ai giocatori. Lei riesce quasi sempre a rimanere impassibile. Ci dice almeno una cosa che ha rimproverato ai giocatori?

Cerco sempre di fare analisi equilibrate. Dopo la sfida di domenica abbiamo conferenze e dichiarazioni molto più vicine alla partita e dobbiamo essere equilibrata. Una cosa è l’analisi che facciamo per voi giornalisti, un’altra cosa è quella che facciamo con la squadra. I giocatori hanno capito e non ho avuto problemi nel dire quello che pensavo.

Dzeko e Pellegrini sono apparsi lontani dalla migliore condizione fisica: giocheranno o riposeranno domani?

Vediamo. E’ vero però che sono stati fuori tanto tempo, dobbiamo fare attenzione alla condizione fisica e scegliere il meglio. Vedremo domani.

Domani la Roma si gioca il primato del girone. Sarà più attento alla prestazione, quindi alla reazione dopo Napoli, oppure al risultato?

Il risultato è sempre più importante, ma sarà importante anche la prestazione. La squadra deve fare quello che sa fare, giocare come sa, senza pensare alla partita di Napoli. Quella è finita, abbiamo finito le analisi di quello che abbiamo fatto male e che dobbiamo migliorare. Sarà un’altra partita quella di domani.