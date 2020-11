Roma-Young Boys: mercoledì mattina la rifinitura, alle 14 la conferenza stampa

Dopo la gara con il Napoli, la Roma incontrerà lo Young Boys, nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League. La partita è fissata per giovedì 3 dicembre alle ore 21, mentre alla vigilia si terranno rifinitura e conferenza stampa. L’ultimo allenamento prima dell’incontro con gli svizzeri è fissato per mercoledì alle 11.20; alle 14 Paulo Fonseca, assieme a un calciatore non ancora deciso (in precedenza sono stati scelti Villar, Karsdorp, Peres e Diawara), risponderà alle domande dei giornalisti. I capitolini sono già qualificati ai sedicesimi e, per avere la certezza del primo posto, contro lo Young Boys basterà non perdere.