Roma-Young Boys, i convocati di Fonseca: tornano Kumbulla e Fazio

Torna l’Europa League per la Roma di Fonseca. Il club ha diramato i convocati per la sfida con lo Young Boys, con Kumbulla e Fazio che tornano in lista dopo il prolungato periodo di assenza per Covid. Forfait annunciati per Mancini e Veretout, usciti entrambi per problemi muscolari dalla sfida contro il Napoli del San Paolo. Ancora out Smalling e Santon, dei Primavera ci sono Berti, Milanese, Bove e Ciervo.

Ecco la lista dei convocati.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Berti

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Mayoral, Perez, Ciervo.